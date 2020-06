El próximo cheque de ayuda será ‘muy generoso’ y se anunciará en un ‘par de semanas’, dijo el presidente Trump.

Trump dijo en una entrevista el lunes que habrá una segunda ronda de pagos de estímulo.

El presidente ofreció pocos detalles, sin embargo, solo dijo: “Será muy bueno. Será muy generoso”.

El presidente Trump habló con Joe St. George, editor político nacional y corresponsal de Washington para Scripps, y habló sobre las perspectivas de otro cheque de ayuda.

En la entrevista, Trump dijo que se anunciaría el nuevo estímulo en un par de semanas, probablemente. Esta fue la primera vez que el presidente Trump menciona la posibilidad de que el próximo cheque por coronavirus sea ampliamente distribuido.

Hasta ahora, todas sus declaraciones públicas han respaldado un estímulo vinculado al trabajo. Incluyen bonos de “regreso al trabajo”, exenciones de impuestos sobre la nómina e incluso una deducción de impuestos para el turismo nacional.

A principios de mayo, el presidente Trump dijo que “no había prisa” para el próximo cheque por coronavirus. Pero todo indicaría que se discutirá en el Senado esta nueva y “generosa” posibilidad en el Senado cuando regrese a fines de julio.

Algunos legisladores han dicho que no les gusta la idea de otro chequeo de estímulo porque es muy costoso. Algunos han dicho que no les gusta la idea de pagar más a las personas para que no trabajen, citando los beneficios de desempleo incluidos en la Ley de Cuidados.

Cuando se le preguntó cuánto podría ser el pago, Trump dijo: “Lo averiguarás. Tú lo descubrirás”. Trump agregó que pensaba que los fondos de ayuda recibirían un informe bipartidista y podrían anunciarse “en las próximas dos semanas”.

Puedes ver el video de la entrevista haciendo click en la foto más abajo.

Trump pone freno a trabajadores extranjeros bajo su idea de “EE.UU. primero”

EFE informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes una orden ejecutiva que prohíbe la concesión de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021 para potenciar el empleo entre los estadounidenses, amparándose en la idea de “EE.UU. primero”.

“Como parte de nuestros esfuerzos por la recuperación de ‘Estados Unidos primero’, el presidente ha decidido suspender ciertos tipos de visados hasta final de este año”, dijo un alto funcionario de la Administración estadounidense en una llamada con periodistas organizada por la Casa Blanca.

Esta decisión pretende proteger a los trabajadores estadounidenses después de la pérdida de empleos en medio de la pandemia del coronavirus y, según el Gobierno, evitará que empleados foráneos “ocupen” unos 525.000 puestos de trabajo.

EL SECTOR TECNOLÓGICO, AFECTADO

La congelación se aplicará a visados que utilizan empresas para captar talento en el extranjero, especialmente en el sector tecnológico, pero también en otros como el hotelero.

En concreto, puso freno a la emisión de nuevos visados de los tipos H-1B, H-2B, H-4, L-1 y J-1 y tarjetas de residencia (“green cards”) hasta al menos el próximo 31 de diciembre.

Entre los visados afectados se encuentran el H-1B, que está diseñada para ciertos trabajadores cualificados, como los empleados en la industria tecnológica; el H-4, que son para las parejas de estos empleados; así como visados L-1, que están destinados a directivos que trabajan para grandes corporaciones.

Los permisos de empleo H-2B, para trabajadores de los sectores hoteleros y de construcción, y los J-1, que son para investigadores y profesores de investigación y otros programas de intercambio de trabajo, como las becas de empleo, también se verán paralizados hasta enero.

La orden excluye a trabajadores agrícolas y algunos empleados de atención médica e incluye una exención especial para los aproximadamente 20.000 proveedores de cuidado infantil que vienen a Estados Unidos como “au pairs” o niñeras.