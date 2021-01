El presidente Trump pide que no haya violencia, ni vandalismo durante el acto de inauguración de Biden el próximo 20 de enero

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo”, escribió Trump en el comunicado

Fox News fue el primer medio en divulgar el comunicado, debido el presidente ha sido despojado de sus más utilizada herramienta de comunicación: su cuenta de Twitter y de Facebook.

El presidente Trump pide que no haya violencia, ni vandalismo durante el acto de inauguración de Biden el próximo 20 de enero.

Exactamente en una semana se llevará a cabo la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Un acto al que tradicionalmente asiste el presidente que entrega la gestión, pero en un acto de rebeldía Trump ha decidido no asistir.

Aun así, el presidente saliente emitió un comunicado en el que pide a la población: “no violencia, no transgresión de la ley y no vandalismo de ningún tipo” en la investidura del demócrata.

El pasado 6 de enero, simpatizantes de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio. Los disturbios terminaron con 5 personas fallecidas y otros tantos heridos o arrestados. Luego de esto, el Buró Federal de Investigación (FBI) advirtió sobre serias amenazas de manifestantes radicales que pretenden volver a Washington el 20 de enero, justo cuando Biden se encuentre al aire libre recibiendo el mando de la nación.

Trump pide que no haya violencia, ni vandalismo en la inauguración de Biden

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo”, escribió Trump en el comunicado. “Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”, concluyó.

Fox News fue el primer medio en divulgar el comunicado y Washington Post y otros medios lo replicaron. Esto se debe a que las redes sociales han despojado al presidente de sus más utilizada herramienta de comunicación: su cuenta de Twitter y de Facebook.

El presidente fue suspendido ya que ambas empresas consideraron que su discurso podría incitar a la violencia. Sin embargo, la Casa Blanca “intentará publicar la declaración en todas las cuentas oficiales de redes sociales de Trump”, informó Fox.

Mientras se difundía el comunicado de Trump, la Cámara de Representantes abría la posibilidad de un juicio político en su contra, ya que muchos lo señalan como el responsable de los disturbios en el Capitolio.