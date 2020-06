Trump no usará mascarilla en mitin en Tulsa: “Hagan lo que quieran”

El presidente Donald Trump reveló que no usará mascarilla en su concentración masiva en Tulsa.

Pese al encuentro masivo, el presidente Donald Trump no usará mascarilla en su mitin en Tulsa este sábado, y dijo a sus seguidores que hicieran lo que quisieran.

Como líder de su primer mitin de campaña a gran escala desde el cierre causado por el coronavirus en todo el país, el presidente Donald Trump dijo que depende de los asistentes si usan o no una mascarilla, ya que prometió una “tarde salvaje”, reseñó Newsweek.

El evento se realizará este sábado en el Centro BOK de Tulsa con capacidad para 19,000 personas, a medida que el número de casos de coronavirus continúa aumentando en Oklahoma y a pesar de las advertencias de los expertos en salud pública que han indicado que corre el riesgo de acelerar la propagación de la infección.

Trump defendió la celebración del mitin y declaró a Axios el viernes: “Tenemos que volver a los negocios. Tenemos que volver a vivir nuestras vidas. No puedo seguir haciendo esto. Y creo que es seguro. Creo que es muy seguro”.

El Centro BOK ha solicitado un plan escrito sobre distanciamiento social a la campaña de reelección de Trump que describe cómo implementaría las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para mitigar el riesgo de coronavirus.

El anfitrión de la manifestación dijo que también llevaría a cabo sus propios procedimientos, como colocar partes de plexiglás en algunas áreas y la limpieza regular durante todo el evento.

Las mascarillas también estarán disponibles en el evento para todos los asistentes. Sin embargo, Trump no está instando a las personas a usarlas, a pesar de los consejos del principal experto en enfermedades infecciosas del país, el dr. Anthony Fauci, quien ha dicho que las personas deberían usarlas en grandes reuniones.

“Si la gente quiere usar mascarillas, creo que es genial. Yo no lo haré. No como una protesta, pero no siento que estoy en peligro”, expresó Trump al describir las mascarillas como “una espada de doble filo”.

“Recomiendo que las personas hagan lo que quieran”, agregó Trump al hablar de la mascarilla y el evento en Tulsa.

También se espera que los manifestantes expresen su oposición a Trump en el evento, que se pospuso un día para no coincidir con el Juneteenth, un día que marca el final oficial de la esclavitud en 1865.

El viernes, Trump sugirió en Twitter que cualquier manifestante podría esperar que la policía use la fuerza, diciendo que “los manifestantes, anarquistas, agitadores, saqueadores o vidas tristes” no serían tratados “de la misma manera” como lo habían sido en Nueva York, Seattle y Minneapolis. “¡Será un escenario muy diferente!”, advirtió.

Trump reiteró que se siente seguro para realizar la concentración de Tulsa a pesar del trasfondo de un número creciente de nuevos casos de coronavirus en Oklahoma y otros estados cercanos.

“No siento que estoy en peligro”, le dijo a Axios. “He conocido a mucha, mucha gente, y hasta ahora aquí estoy”.