Trump no dejará la Casa Blanca hasta la mañana de la inauguración de Biden

El presidente Donald Trump, romperá más de un siglo de tradiciones

Además, el republicano pretende tener su propio evento de salida

El presidente Donald Trump no dejará la Casa Blanca hasta la mañana del próximo 20 de enero antes de la inauguración de Joe Biden, con lo que dará inicio a su vida postpresidencial en Florida.

Trump efectuará su propia ceremonia de partida en la Base Andrews de la Fuerza Aérea en Maryland antes de su último vuelo a bordo del Air Force One, reveló The Associated Press.

De esta manera, el republicano está negándose a cumplir la tradición de participar en la transferencia ceremonial del poder.

Funcionarios están considerando un acto elaborado de despedida similar a las recepciones que se le ofrecieron en sus visitas de Estado al exterior, con alfombra roja, una vistosa guardia, una banda militar e incluso un saludo de 21 salvas, según una persona cercana a la planificación que solicitó el anonimato, indica AP.

Salida de Trump de la Casa Blanca

Además, Trump se convertirá en el cuarto presidente en la historia que boicotea la ceremonia de investidura de su sucesor rompiendo con años de tradición.

Por otro lado, el vicepresidente Mike Pence ha conversado con su sucesora, la vicepresidenta electa Kamala Harris, a quien llamó el jueves para felicitarla y brindarle asistencia, según dos personas enteradas de la llamada. Pence asistirá a la ceremonia de juramentación de Biden, quien dijo que “sería un honor tenerlo ahí”, lo anterior de acuerdo con USA TODAY.

Mientras Trump pasa los últimos días de su presidencia en la Casa Blanca, ‘más aislado’ que nunca como consecuencia del violento ataque al Capitolio, su personal está preparándose para salida.