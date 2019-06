Página

El presidente Donald Trump dijo que la acusación de violación es falsa.

Aseveró que nunca en su vida ha conocido a la supuesta denunciante.

Culpó a los demócratas de estar detrás de la declaración de la mujer.

El presidente Donald Trump negó rotundamente una violación en 1995 contra la periodista Elizabeth Jean Carroll y aseguró que ni siquiera la conoce, además de insinuar que la oposición demócrata está detrás de la denuncia y de afirmar que no hay ninguna prueba del supuesto asalto.

“Respecto a la ‘noticia’ de E. Jean Carroll, que afirma que nos encontramos hace 23 años en Bergdorf Goodman: no he conocido a esta persona nunca en mi vida. Está intentando vender un nuevo libro, y eso debería dejar clara su motivación. Debería venderse en la sección de ficción”, dijo Trump en un comunicado citado por Efe en la noche de este viernes.

El mandatario reaccionó así al extracto del libro de Carroll publicado el viernes en la revista New York, en el que la columnista afirma que Trump la “embistió” y después la penetró en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman, en Nueva York.

“Señora Carroll y New York Magazine: ¿No hay fotografías? ¿No hay vigilancia? ¿No hay video? ¿No hay informes? ¿No había ningún empleado de la tienda cerca? Me gustaría dar las gracias a Bergdorf Goodman por haber confirmado que no tienen grabación de video de ese supuesto incidente, porque nunca ocurrió”, sentenció Trump tras ser acusado por la presunta violación.

También arremetió contra la revista New York, que definió como una “publicación en vías de extinción”, por “intentar promocionarse mediante la difusión de noticias falsas”, una tendencia que consideró “epidémica” entre los medios.

“Las acusaciones falsas disminuyen la gravedad del asalto real”, afirmó Trump, quien citó el caso de una mujer, Julie Swetnick, que según él “acusó falsamente” de abusos sexuales al juez Brett Kavanaugh, confirmado para el Supremo pese a las acusaciones de otra mujer, Christine Blasey Ford.