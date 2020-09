Trump acepta que mintió sobre la gravedad del coronavirus para no crear pánico

Tras las revelaciones de un libro, al presidente no le quedó de otra que aceptar

“No quiero que la gente esté asustada”, justificó el presidente

Trump mintió coronavirus. Tras las fuertes revelaciones de un libro que salieron a la luz este miércoles, al presidente Donald Trump no le quedó de otra que aceptar que mintió sobre la gravedad del coronavirus, con tal de no generar pánico entre los estadounidenses.

Y esto sucede justo en el día en que el presidente fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2021, solo unas semanas después de ayudar a negociar la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente Trump dijo que intentaba contener el “pánico” y evitar la “histeria” en los mercados cuando a principios de año minimizó la gravedad de la COVID-19, como reveló el nuevo libro del periodista Bob Woodward, según reportó la agencia de noticias Efe.

“Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Preguntado por si engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre el peligro que suponía la pandemia, el presidente respondió: “Con el objetivo de reducir el pánico, quizá fue así”.

Trump reaccionaba así a la revelación divulgada este miércoles por el diario The Washington Post, e incluida en un libro que Woodward publicará la próxima semana.

La revelación habla de que el mandatario sabía en febrero que la COVID-19 era una enfermedad especialmente “mortal”, pero minimizó intencionadamente su gravedad en público.

“No queremos dar saltos y empezar a gritar que tenemos un problema tremendo, asustar a todo el mundo (…). No queríamos provocar que los precios subieran a un nivel prohibitivo, así que en ese sentido estoy de acuerdo (en que minimicé las cosas)”, afirmó Trump.

