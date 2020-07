El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó este martes las muertes de afroamericanos a manos de policías en su país, al asegurar que mueren “más blancos” por esa causa, sin tener en cuenta que los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades de fallecer por disparos o acciones de los agentes.

Durante una entrevista con la cadena CBS, Trump se irritó cuando la periodista le preguntó por qué los afroamericanos siguen muriendo a manos de los agentes del orden en Estados Unidos.

“Los blancos también (mueren). Los blancos también. Qué pregunta tan horrible. Los blancos también. Más blancos, por cierto, más blancos”, replicó el presidente.

Aunque algunos estudios apuntan a que, en efecto, cuantitativamente mueren más blancos a manos de policías que afroamericanos, muchos expertos creen que no tiene sentido hacer esa comparación sin ajustar por población, dado que hay 160 millones más habitantes del primer grupo que del segundo.

President Trump tells @CBS_Herridge that “more White people” are dying at the hands of police than Black people. Watch excerpts on CBSN, more tonight on @CBSEveningNews and tomorrow on @CBSThisMorning https://t.co/NeBLT0LG0p pic.twitter.com/XIwyARJBBl

— CBS News (@CBSNews) July 14, 2020