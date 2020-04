El presidente Donald Trump declaró el miércoles que el gobierno federal no prolongará las medidas de distanciamiento social emitidas por la crisis del coronavirus más allá del jueves, indicando que cuenta con los estados para que se hagan cargo en momentos en que se preparan para reabrir sus economías.

El gobierno dice que sus directrices de cautela emitidas hace 45 días han sido incorporadas en las recomendaciones dadas a los estados, sobre cómo pueden comenzar a levantar gradualmente las restricciones y reanudar actividades.

“Van a desaparecer gradualmente ahora que los gobernadores lo están haciendo”, les dijo Trump a reporteros en su oficina el miércoles, donde se reunía con el gobernador demócrata de Luisiana, John Bel Edwards.

Edwards le dijo a Trump que su estado ha dado vuelta a la esquina en la lucha contra el virus, en un día que trajo noticias esperanzadoras sobre un nuevo tratamiento, pero también sombríos números económicos.

La economía estadounidense se contrajo a una tasa anual de 4.8 por ciento en el trimestre pasado, un precursor de reportes mucho peores que se esperan para los próximos meses debido a que la pandemia ha obligado a cerrar casi todas las actividades económicas del país y desató una grave recesión.

Mientras Trump hablaba confiadamente de que los gobernadores guiarían la recuperación de sus estados, la transición no marcha bien en todas partes.

“Quería felicitarle”, le dijo Trump a Edwards, elogiándolo por el trabajo que ha hecho luego que Nueva Orleans se convirtió en un epicentro de la epidemia en el país.

Sin embargo, Edwards está siendo criticado por los legisladores republicanos en su estado por extender las órdenes de confinamiento en Luisiana hasta el 15 de mayo.

Por otro lado, Trump amenazó a China y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con tomar acciones por el coronavirus y ya ordenó una investigación para saber lo que Beijing sabía sobre el COVID-19, ya que se considera que el país asiático pudo hacer más al respecto, de acuerdo al portal de Daily Mail.

Donald Trump hizo estas declaraciones e incluso se atrevió a decir de las posibles consecuencias económicas que se podrían aplicar contra la nación.

