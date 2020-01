El presidente Trump se convertirá en primer presidente en acudir a un evento antiaborto.

Trump ha convertido en una prioridad de su gobierno acoger a los conservadores sociales, particularmente en el tema del aborto.

“Nos vemos el viernes… ¡Gran multitud!”, tuiteó Trump el miércoles.

El presidente Donald Trump se convertirá en el primer mandatario en asistir a un mitin anual en contra del aborto en Washington llamada Marcha por la Vida, informó la Casa Blanca el miércoles.

En años anteriores ha enviado a miembros de su gobierno para hablar en la protesta, y también ha dado mensajes en video. En esta ocasión asistirá en persona al evento de esta semana.

“Estamos entusiasmados de que experimente en persona lo apasionados que somos sobre la vida y la protección del feto”, dijo Jeanne Mancini, presidenta de la Marcha por la Vida.

El mitin de este año se realizará apenas unas semanas antes de que la Corte Suprema federal escuche su primer gran caso de aborto desde que se sumaron dos nuevos jueces designados por Trump.

Es posible que el caso revele si la corte — con una marcada inclinación conservadora desde la llegada de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh — está dispuesta a restarle fuerza a la decisión de 1973 del caso Roe contra Wade que estableció el derecho al aborto a nivel nacional.

