Tal y como suele hacer en sus mítines políticos, el ex presidente se dirigió al público y preguntó: “¿Ya me extrañan?” antes de brindar por los recién casados ​​John y Megan Arrigo.

El expresidente Donald Trump utilizó un brindis de una boda en su resort Mar-a-Lago para convertirlo en un discurso sobre su derrota electoral, la crisis en la frontera sur de Estados Unidos con México y sobre todo criticar la gestión del mandatario Joe Biden, informó The Daily Mail.

Trump aprovecha para criticar la posición de Biden sobre la frontera

“Recibo todos estos informes de bienvenida y me están hablando de la frontera, me están hablando de China, me están hablando de Irán”, comenzó Trump al mismo tiempo que se apropiaba del micrófono. “Estábamos dispuestos a hacer un trato, ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, habrían hecho cualquier cosa. Y este tipo (Biden) va y retira las sanciones y luego dice que nos gustaría negociar ahora.

“No estamos tratando con los Estados Unidos ahora. No quieren lidiar con esas cosas. Y ahora China lo mismo. Nunca nos trataron de esa manera. Lo que pasó hace unos días fue terrible”, indicó Trump en Mar A Lago durante lo que debía ser un brindis de bodas.