Página

1 de 5

Trump juicio político: La presidenta de la Cámara de Representantes anunció un proceso formal de juicio político al presidente Donald Trump

El hecho ocurre luego de que el presidente de EE.UU. presionara al mandatario de Ucrania para que investigase a la familia de Joe Biden

Al menos 158 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja ya han hecho público su apoyo a un posible “impeachment”.

Trump juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció un proceso formal de juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acusaciones de que presionó al mandatario de Ucrania para que investigase a la familia de Joe Biden, favorito en la encuestas a ser candidato presidencial demócrata.

“El presidente admitió lo que hizo y menospreció tanto la seguridad nacional como la inteligencia del país”, dijo.

“Anuncio hoy que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político”, apuntó Pelosi en una declaración a la prensa, después de reunirse con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

La decisión de Pelosi le fue descrita a The Associated Press por una persona familiarizada con la situación que habló a condición de preservar el anonimato porque no estaba autorizada a comentar sobre el asunto.

Pelosi hizo el anuncio a las 5:00 de la tarde, hora local.

La líder demócrata se había resistido durante meses a lanzar una pesquisa de juicio político. Pero la dinámica cambió esta semana debido a que más miembros de la bancada del partido expresaron su respaldo al proceso, incluyendo algunos de distritos electorales disputados.

Los demócratas demandan información sobre si Trump presionó inapropiadamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigara a Biden y su hijo, en parte reteniendo ayuda al país. Trump insiste en que no hizo nada inapropiado y dijo que el miércoles dará a conocer una transcripción completa de su conversación con Zelensky.

“Si ese fuese el caso, en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos, eso sería incorrecto”, dijo Pelosi previamente al ser interrogada sobre si iniciará un proceso de destitución, en el marco del The Atlantic Festival, un evento sobre política que se celebra estos días en Washington.

ES TENDENCIA:

Archivado como: Trump juicio político