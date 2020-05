El presidente Donald Trump jugó golf el sábado por primera vez desde que declaró la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus hace más de dos meses, medida que causó la paralización de gran parte de la sociedad estadounidense.

Su regreso al golf es el indicio más reciente de que desea que el país regrese a la época previa a la pandemia, aun si la cifra de muertes por el virus en Estados Unidos se acerca a las 100.000, el doble de lo que él había pronosticado inicialmente, reportó AP.

Trump también tiene previsto visitar el Cementerio Nacional de Arlington y el monumento nacional Fort McHenry en Baltimore con motivo del Día de los Caídos en Guerras de Estados Unidos y viajará después a la costa de Florida para presenciar el miércoles el despegue de astronautas estadounidenses al espacio.

WATCH: President Trump waves to reporters as he golfed at his Virginia golf course earlier today. pic.twitter.com/puUIkhtuBD

