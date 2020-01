El presidente Donald Trump ofreció hoy un mensaje a la nación, donde afirmó que mientras sea el primer mandatario Irán jamás tendrá un arma nuclear y aseguró que ningún soldado estadounidense murió tras los ataques con misiles balísticos lanzados contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses, afirmó.

Pese a que el propio Trump aseguró anoche que estaban evaluando víctimas y daños, fuentes del Pentágono citadas hoy por algunos medios han indicado que el ataque a las bases de Ain al Asad y Erbil, en el oeste y norte de Irak, respectivamente, y donde están posicionadas fuerzas estadounidenses, no ocasionó muertos ni heridos.

“Todo está bien. Misiles lanzados desde Irán a dos bases militares en Irak. Evalución de bajas y daños en marcha. Por ahora, todo bien. Tenemos la más poderosa y bien equipada fuerza militar en el mundo, de lejos. Haré una declaración mañana por la mañana”, dijo Trump en su último mensaje anoche en Twitter.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de enero de 2020