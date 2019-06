Página

1 de 4

Trump: “Irán cometió error grave”.

La fuerza paramilitar iraní explicó que derribó el avión en su espacio aéreo.

Los ataques se producen en un escenario de elevada tensión entre las dos naciones tras la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear entre las potencias mundiales y Teherán hace un año. ÚLTIMA HORA: El presidente Donald Trump tuitea: “Irán cometió un error muy grande” al derribar dron de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump recibió información sobre el incidente ocurrido entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana. Agregó que el gobierno estará en contacto con los legisladores en el Capitolio. Los funcionarios estadounidenses e iraníes tienen versiones contradictorias entre sí sobre las circunstancias del incidente. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que derribó el dron sobre el espacio aéreo iraní. El ejército de Estados Unidos calificó el derribo de “ataque no provocado” y dijo que ocurrió en el espacio aéreo internacional, en el Estrecho de Ormuz. Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

La Guardia Revolucionaria de Irán derribó un dron de Estados Unidos el jueves en un ambiente de creciente tensión entre Teherán y Washington por el colapso del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes, que discreparon en las circunstancias del incidente.

La fuerza paramilitar iraní explicó que derribó el avión en su espacio aéreo, mientras que dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que el incidente se produjo en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz. Las diferentes versiones no pudieron contrastarse de inmediato.

Antes, el ejército de Estados Unidos denunció que Irán disparó un misil a otro avión no tripulado la semana pasada en respuesta al ataque a dos petroleros cerca del Golfo de Omán. Washington culpa a Teherán del ataque a los barcos, algo que la República Islámica niega.

Los ataques se producen en un escenario de elevada tensión entre las dos naciones tras la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear entre las potencias mundiales y Teherán hace un año.

TE PUEDE INTERESAR: Se filtra ‘nueva’ foto de Lady Frijoles presumiendo sus pechos

Por otra parte, Arabia Saudí dijo el jueves que los rebeldes yemeníes aliados de Irán, los hutíes, lanzaron un proyectil contra una planta de desalinización en el reino la noche anterior. La Casa Blanca señaló que Trump fue informado sobre el incidente.

Irán cuadruplicó recientemente su producción de uranio enriquecido a bajo nivel y amenazó con aumentar el grado de enriquecimiento a niveles armamentísticos, en su intento por presionar a Europa para revisar el pacto de 2015.

En las últimas semanas, Estados Unidos envió un portaaviones a Oriente Medio y desplegó tropas adicionales a las decenas de miles de soldados que ya tiene en la región. Además, se registraron misteriosos ataques contra petroleros y los hutíes lanzaron drones cargados con bombas a Arabia Saudí.