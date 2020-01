El presidente Donald Trump celebró en un reciente mitin electoral que un grupo de inmigrantes que lograron subir una sección del muro de la frontera sur no podían bajarse, lo cual generó “una hermosa vista”, según las palabras del mandatario.

En un evento de campaña en Milwaukee, Wisconsin, Trump dijo a sus miles de seguidores que “hace dos días, los extranjeros ilegales con drogas en la espalda estaban escalando la pared” y “no podían bajar”, reportan medios locales.

Trump is about to deliver a speech at a rally in Milwaukee, Wisconsin. Follow me for a video thread. pic.twitter.com/KKixnCwUFZ

— Aaron Rupar (@atrupar) 15 de enero de 2020