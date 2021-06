En el acto, al estilo de los innumerables mítines que dio durante su Presidencia y sus dos campañas electorales, no faltó la parafernalia típica con sombreros y camisetas rojas, y carteles con el lema “Save America” (Salven EE.UU.), adoptado por el exmandatario desde que abandonó la Casa Blanca. Trump recordó que el próximo miércoles viajará a la frontera con México y aseguró que la vicepresidenta del país, Kamala Harris, visitó el viernes el linde únicamente porque él había anunciado que iba a ir.

Trump habló después de lo que hicieran el propio Miller y dos de sus incondicionales, los legisladores de la Cámara Baja Jim Jordan y Marjorie Taylor Greene, vinculada al movimiento conspiratorio QAnon. El expresidente conoce bien la efectividad de los mítines tras su campaña de 2016 donde arrastró a masas de seguidores en todo el país y con los que impulsó su carrera política. Y advirtió nada más comenzar el evento de hoy de que los republicanos quieren recuperar el control de las dos cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato de 2022, y en 2024, la Casa Blanca, aunque no precisó si se presentará.

El anuncio de los republicanos sigue a la confirmación de que la vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la localidad de El Paso (Texas), en la frontera con México, después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a la zona limítrofe. Harris viajará a El Paso junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó su oficina después de que el diario Politico y otros medios adelantaran la noticia.

Trump acepta invitación

A mediados de mes Trump anunció que había aceptado una invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott para visitar la región, y en un comunicado sostuvo que “Biden y Harris han entregado el control de nuestra frontera a los traficantes de drogas, criminales y coyotes”. Banks, quien preside el Comité Republicano de Estudios, dijo que su grupo “ha hecho de la continuación del legado de Trump en materia de inmigración su prioridad en esta legislatura”.

“Iremos a la frontera con Trump para explicar cómo podemos poner fin a este bochorno nacional”, añadió. En el anuncio de su postulación presidencial en 2015, Trump calificó a los mexicanos como asesinos, violadores y traficantes de drogas, y a lo largo de sus cuatro años de mandato (2017-2021) abundó en una retórica antiinmigrante y llevó a cabo cientos de miles de deportaciones. Trump propuso asimismo la construcción de una muralla a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México, y aunque ese proyecto no pasó de obras en unos 750 kilómetros, ha sido consigna repetida de los seguidores del expresidente. Este miércoles Trump no tardó en reaccionar a la noticia de la visita de Harris, al opinar en un comunicado que la vicepresidenta “nunca habría ido” a la frontera si no fuera porque él también tenía planes de ir. EFE News