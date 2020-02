Una mujer de Florida condenada de fraude contra Medicare de $ 205 millones se encuentra entre los 11 reclusos federales de todo el país con los cuales el presidente Donald Trump ha tomado medidas de clemencia.

Trump conmutó la sentencia de Judith Negron, de 48 años, quien se reencontró con su familia este miércoles en el sur de la Florida, tras ser liberada por las autoridades.

Su esposo, Héctor Negron, sentó a sus dos hijos adolescentes a su lado y les dio la noticia. Le contó a The Associated Press que le dijo a sus hijos: “Tengo las mejores noticias del mundo en este momento. Mami viene a casa”.

“Estoy agradecido con Trump por devolverme la vida”, dijo Héctor Negron desde el sur de Florida. “Estoy en deuda con él por el resto de mi vida porque me devolvió a mi familia”.

Judith Negron había cumplido ocho años en una sentencia de 35 años en una prisión federal en el centro de Florida. Fue condenada en 2011 por 24 cargos de conspiración, fraude a la atención médica y lavado de dinero, entre otros cargos.

Los fiscales federales dijeron que ella y dos acusados ​​llevaron a cabo un plan de fraude contra Medicare de $ 205 millones en el sur de Florida.

Las autoridades dijeron que pagaron sobornos y sobornos a los propietarios y operadores de instalaciones de vivienda asistida y casas intermedias, así como a corredores de pacientes, a cambio de entregar pacientes no elegibles a sus instalaciones de salud mental.

Un juez federal ordenó a Negron y sus coacusados ​​a pagar $ 87 millones en restitución.

researching some of these other people right now….

Judith Negron was found guilty of a $205M Medicare fraud scheme and sentenced to 35 years https://t.co/jckA96RIjw

— Barrett Tomek (@BarrettTomek) February 18, 2020