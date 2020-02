Trump indocumentados. El Gobierno de Donald Trump está enviando agentes de élite que habitualmente trabajan en la frontera mexicana a grandes ciudades como Nueva York y Chicago, dentro de una gran operación secreta para arrestar a migrantes indocumentados, informó este viernes el periódico The New York Times.

De acuerdo con el diario, que cita a dos funcionarios que conocen el operativo secreto, se espera que también se despliegue a esos agentes en San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark.

Se trata, según el rotativo, del más reciente movimiento de la Administración Trump en su batalla contra las llamadas “ciudades santuario“, lugares donde las autoridades locales se niegan a cooperar con las autoridades federales para encontrar y deportar indocumentados.

DRAIN THE SWAMP! We want bad people out of our government!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020