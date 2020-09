El presidente Donald Trump y la primera dama Melania rindieron homenaje a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg

Trump se refirió a Ginsburg como una “mujer increíble”

La gente que se encontraba en la acera le gritaban a Trump frases contundentes como “vótalo”

El presidente Donald Trump presentó sus respetos a la difunta jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg el jueves por la mañana, solo dos días antes de anunciar a su nominada para reemplazarla en el tribunal superior, de acuerdo con The Associated Press.

El presidente y la primera dama Melania Trump, ambos con máscaras, se pararon en silencio en lo alto de los escalones de la cancha y miraron el ataúd de Ginsburg cubierto con banderas y rodeado de flores blancas.

La muerte de la justicia de tendencia liberal ha provocado una controversia sobre el equilibrio de la corte pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump ha llamado a Ginsburg una “mujer increíble” que “llevó una vida increíble”, pero algunos espectadores no estaban contentos de que viniera.

Durante las exequias fúnebres de la Magistrado Ruth Bader Ginsburg, Donald Trump pasó un momento incómodo mientras la concurrencia coreaba “vote him out” o “votenlo para afuera”, según The New York Post.

La reacción de la gente llamó la atención ya que no se suele ver una oposición tan acérrima estando tan cerca de un presidente.

Momentos después de su llegada, se oyeron abucheos de los que estaban de espectadores a una cuadra del edificio.

Trump regresó a la cancha cuando los cánticos se hicieron más fuertes. Cuando la caravana regresó a la Casa Blanca, también hubo cánticos de “Breonna Taylor” de algunos espectadores parados en la acera.

El ataúd estará a la vista del público hasta las 10 de la noche de este jueves.