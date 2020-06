Donald Trump califica el tiroteo que mató a Rayshard Brooks como “inquietante” y una “situación terrible”.

Mientras, miles salen a las calles en protesta y su familia pide que los policías sean acusados ​​de asesinato.

El presidente habló el lunes al respecto en la Casa Blanca.

Donald Trump se pronuncia finalmente respecto a la muerte de Rayshard Brooks calificándola como un hecho “inquietante” y una “situación terrible”.

El presidente habló del tema el lunes en la Casa Blanca durante una reunión. Es la primera vez que lo hace.

Trump estaba hablando en una mesa redonda en la Casa Blanca cuando hizo el comentario, indicando que había visto el video del hombre afroamericano que recibió un disparo en la espalda por un oficial de policía blanco afuera de un Atlanta Wendy’s el viernes.

“Pensé que era una situación terrible. Para mí fue muy inquietante”. Mientras, el asesinato provocó protestas en el Capitolio de Georgia el lunes.

El oficial Garrett Rolfe, que apretó el gatillo, fue despedido pero no ha sido acusado. El otro oficial en la escena, Devin Brosnan, fue transferido a trabajos administrativos. La jefa de policía Erika Shields renunció un día después del tiroteo.

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, dijo que espera decidir a mitad de semana si acusará a los oficiales involucrados. La Oficina de Investigación de Georgia se hizo cargo de la investigación.

Por su parte, la familia de Brooks ha exigido cambios en el sistema de justicia penal y ha pedido a los manifestantes que se abstengan de la violencia en medio de las tensiones en los Estados Unidos tres semanas después de la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Chassidy Evans, la sobrina de Brooks, dijo el lunes: “No solo estamos heridos, estamos enojados. ¿Cuándo se detiene esto? No solo estamos pidiendo justicia. Estamos abogando por el cambio”.

La esposa de Brooks, Tomika Miller, había dicho anteriormente a CBS: “Fue un asesinato. Eso no estaba justificado. Porque le dispararon y no estaba armado. No era peligroso. Quiero que vayan a la cárcel. Quiero que se ocupen del caso igual que si fuera mi marido quien mató a alguien más”.

La muerte de Floyd el 25 de mayo después de que un oficial blanco de Minneapolis presionara su rodilla contra el cuello del afroamericano provocó manifestaciones y violencia en los Estados Unidos, y el asesinato de Brooks reavivó esas protestas en Atlanta.

El restaurante Wendy’s donde le dispararon a Brooks fue incendiado durante el fin de semana.

Trump dijo el lunes que presentará ‘soluciones’ en una orden ejecutiva de reforma policial que revelará el martes, ya que los informes revelan que abordará el racismo sistémico arraigado en la aplicación de la ley.

El presidente dijo el lunes que había hablado con varios grupos, incluidos alguaciles y familias que fueron afectados por la brutalidad policial, al redactar una orden ejecutiva.

“Podemos hacerlo y lo haremos”, continuó Trump. “Lo aprobaremos, y debe ser aprobado por una persona. Y esa persona soy yo”.

El presidente no parecía demasiado optimista acerca de que el Congreso aprobara algo al respecto, a pesar de que los demócratas presentaron un proyecto de ley de reforma policial la semana pasada.