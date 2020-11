Trump gana Alaska. El presidente de Estados Unidos ganó Alaska, que le da tres votos en el Colegio Electoral para un total por ahora de 217

Trump gana Alaska. El presidente Donald Trump ganó el estado de Alaska, lo que le dio tres votos en el Colegio Electoral para un total por ahora de 217. Biden tiene por ahora 290 votos electorales.

Su oponente demócrata Joe Biden fue declarado ganador de la elección presidencial el 7 de noviembre al superar el mínimo necesario de 270 votos en el Colegio Electoral. Biden ganó los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde Trump se impuso en 2016.

The Associated Press todavía no ha declarado un ganador en la contienda presidencial en los estados de Georgia y Carolina del Norte.

El republicano Dan Sullivan ganó una banca de senador por Alaska. La mayoría en la cámara alta quedará resuelta en enero, cuando se realicen elecciones de segunda vuelta en dos contiendas en Georgia.

Georgia anuncia un recuento a mano de votos en las elecciones presidenciales

El estado de Georgia anunció este miércoles que hará un recuento a mano de todos los votos emitidos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, debido a la estrecha ventaja que saca ahora el presidente electo, Joe Biden, al mandatario Donald Trump.

En una rueda de prensa, el secretario de Estado de ese estado sureño, Brad Raffensperger, reveló esa decisión y dijo que espera que el proceso haya terminado para el próximo 20 de noviembre, la fecha límite para certificar los resultados de las elecciones en el territorio.

“Con un margen tan estrecho, se requerirá un recuento completo, a mano, en cada condado. Eso ayudará a construir confianza” en el resultado, afirmó Raffensperger.

Con el 99 % escrutado, Biden lidera actualmente el conteo en Georgia por 14.112 votos, apenas 0,3 % más que Trump.

Las autoridades de Georgia ya pronosticaron la semana pasada que el resultado de los comicios en el estado era tan ajustado que se acabaría produciendo un recuento, solicitado con casi toda seguridad por la campaña de quien perdiera los comicios.