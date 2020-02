El presidente Donald Trump “se puso furioso” cuando le informaron sobre el regreso a Estados Unidos de 14 ciudadanos norteamericanos que se infectaron del coronavirus a bordo del crucero Diamond Princess en Japón y para ello no le consultaron para pedirle “permiso”.

En lugar de regresar, el presidente opinó que los estadounidense debieron quedarse en cuarentena en el extranjero, como le informaron inicialmente, y no devolverlos al país en un avión comercial alquilado, junto a pasajeros sanos, reporta Fox News, que cita a The Washington Post.

En un inicio, al Jeje del Ejecutivo se le había asegurado que solo regresarían de Japón los pasajeros del buque turístico que estaban sanos, lo cual habría recibido su visto bueno; sin embargo, una decisión posterior no consultada con él trajo de vuelta a los enfermos también.

Fue entonces cuando Trump se molestó con sus principales asesores por no pedirle autorización para adoptar esta medida y se habría quejado sobre la regreso de los enfermos a Estados Unidos, lo cual podría dañar la respuesta de la administración al brote de salud global.

Corona as a national security issue – Trump admin ignored professional advice: Diamond Princess: State Department flew coronavirus-infected Americans to the US against CDC advice – The Washington Post #corona https://t.co/SwlZfh74qB

The Washington Post en su nota cita a un funcionario que le dijo al periódico que el hecho de no informar a Trump de la decisión antes de la partida del avión fue un “gran error operativo”, si bien “volaron a casa pero ‘aislados’ de los otros pasajeros en el avión”.

“Estas personas fueron trasladadas de la manera más rápida y segura a un área de contención especializada en el avión de evacuación para aislarlas de acuerdo con el protocolo estándar”, dijo el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado.

