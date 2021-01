Donald Trump está furioso porque Joe Biden ha logrado atraer a una enorme lista de artistas para su toma de posesión

Artistas como Jennifer López, Lady Gaga, Demi Lovato y Tom Hanks estarán presentes en el evento

Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, jurarán sus cargos el miércoles 20 de enero en la escalinata oeste del Capitolio

El presidente saliente Donald Trump está furioso porque Joe Biden ha logrado atraer a una enorme lista de estrellas a su toma de posesión, una diferencia notoria respecto a la ceremonia de Trump de hace cuatro años.

El Washington Post informó que Trump, quien dejó claro que no asistiría a la inauguración de Biden y que dejará la Casa Blanca antes del mediodía del miércoles, está furioso por la cantidad de superestrellas que se han sumado a la lista de artistas que se presentarán en la ceremonia de investidura del demócrata.

Jennifer López, Lady Gaga y Tom Hanks se unieron a la lista de artistas que incluye a Bruce Springsteen, Foo Fighters, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake y más recientemente Garth Brooks, informó The Daily Mail.

“Estamos encantados de anunciar un grupo inspirado de dinámicos participantes (…) Representan clara imagen de la enorme diversidad de nuestra gran nación y ayudarán a honrar y celebrar las tradiciones de la investidura presidencial”, afirmó Toy Allen, el director del comité presidencial de la investidura.

Biden ha instado a la población a ver el evento desde sus casas debido a la pandemia del COVID-19.

Una fuente le dijo al periódico reseñado que, a pesar del caos de las últimas semanas tras el asalto al Capitolio y al bloque de Trump en las principales redes sociales, el mandatario se ha mostrado “particularmente molesto” por la alineación de artistas que se presentarán en la investidura de Biden.

Hace cuatro años, Trump consiguió a los cantantes country Toby Keith y Lee Greenwood, los grupos de rock 3 Doors Down y The Piano Guys, DJ RaviDrum y The Frontmen of Countr. Elton John y otros cantantes británicos Rebecca Ferguson y Charlotte Church más Moby rechazaron públicamente las invitaciones para actuar en ese momento.

