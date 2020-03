Trump frente al coronavirus. Mientras todo mundo esperaba que Donald Trump hiciera efectiva la orden de cuarentena para todo el país por dos semanas, el presidente se limitó a detallar las medidas que se implementarán en los estados más afectados por el coronavirus en la conferencia de prensa diaria sobre los avances de la pandemia en EE.UU.

Y es que el sábado el Washington Examiner reveló el supuesto plan que llamaría a la Guardia Nacional para hacer cumplir una cuarentena de dos semanas para todos los estadounidenses, si no siguen las reglas de distanciamiento social para ayudar a contener la propagación del coronavirus.

Pero Trump solo habló de las cuarentenas que ya están en marcha en Washington, Nueva York y California, que a su vez son los estados más afectados por el coronavirus.

Tras hacer un agradecimiento al personal médico por su labor en la lucha para evitar la propagación del virus, el presidente dijo que “es absolutamente crítico que los estadounidenses sigan las directrices”, como el distanciamiento social.

Trump mencionó los casos del senador Rand Paul y el congresista Mario Díaz-Balart, quienes confirmaron que están contagiados de coronavirus y les mandó un mensaje: “Espero que todo salga bien para ellos”.

El presidente recalcó que “trabajamos con el Congreso para dar un alivio a los estadounidenses”, refiriéndose al paquete de ayuda económica que está por votarse en la Cámara.

Al hacer mención de que FEMA asumirá los gastos de la Guardia Nacional desplegada en Nueva York y California, Trump recalcó que “queremos ganar esta guerra con el menor número de muertos posible”.

Para ello, el presidente aseguró que “tenemos grandes cantidades de material médico y van en camino a esos estados” más afectados.

“Estamos en guerra y estamos luchando contra un enemigo invisible”, dijo Trump antes de concluir su participación en la conferencia de prensa.

“No me daré por vencido hasta que ganemos”, prometió el presidente.

Trump autoriza a Ford, GM y Tesla a producir respiradores debido a COVID-19

El presidente Donald Trump autorizó este domingo a los fabricantes de vehículos Ford, General Motors y Tesla a producir ventiladores ante la creciente demanda de estos equipos debido a la pandemia del coronavirus.

Trump aseguró en su cuenta de Twiter que a “Ford, General Motors y Tesla se le está dando el visto bueno para fabricar ventiladores y otros productos metálicos, RÁPIDO”.

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020