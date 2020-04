“No estoy con feliz con Kemp”, dijo sin mayor rodeo Trump. Y es que al presidente no le ha gustado la decisión del gobernador de reabrir Georgia a partir de este viernes, pero aún así el Brian Kemp se ha mantenido firme y acaba de firmar una orden ejecutiva.

“Esta noche, firmé una orden ejecutiva para revivir una Georgia saludable con nuestro plan para la reapertura segura de sectores específicos de la economía de Georgia con operaciones limitadas”, anunció el gobernador Kemp a través de Twitter.

Minutos antes, el presidente Trump criticó nuevamente la decisión del gobernador al decir que “quiero que los estados abran más de lo que él hace, mucho más de lo que él abre. No me ha gustado ver (abiertos) spas en esta etapa temprana, ni a los doctores”.

“No he estado contento y no he estado nada contento con Brian Kemp”, agregó Trump el jueves en su conferencia de prensa diaria de la fuerza de trabajo deL coronavirus, según reportó WSB-TV de Atlanta.

A pesar de las palabras del presidente, minutos después Brian Kemp dio a conocer la orden ejecutiva en la que enumera las directrices para que los restaurantes reanuden el servicio de comidas la próxima semana.

This evening, I signed an Executive Order for Reviving a Healthy Georgia with our plan for the safe reopening of specific sectors of Georgia’s economy with limited operations. Read the order here: https://t.co/UA9bDXistu #gapol

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) April 23, 2020