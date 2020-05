Trump exige a estados reabrir pronto mientras presume su desempeño

En momentos en que Estados Unidos se acerca a la triste cifra de 100 mil muertos por coronavirus, el presidente Donald Trump exige a los estados reabrir su economía lo antes posible.

Después de defenderse por pasar parte de su fin de semana largo por el Día de los Caídos jugando golf como “ejercicio” y retuitear un comentario sarcástico a su oponente político Joe Biden por usar un tapabocas, el presidente Donald Trump está enviando un claro mensaje de que quiere que los estados reabran “ASAP” (tan pronto como sea posible).

“(…) los estados deben abrir tan pronto como sea posible. La transición a la grandeza ha comenzado, antes de lo previsto. Habrá altibajos, ¡pero el año que viene será uno de los mejores!”, escribió el mandatario.

En otro tuit, el presidente aseguró: “Si no hubiera hecho bien mi trabajo, y desde el principio, hubiéramos perdido de 1 1/2 a 2 millones de personas, en comparación con las más de 100,000 que parece que será el número. Eso es de 15 a 20 veces más de lo que perderemos. ¡Cerré la entrada desde China muy temprano!”.

Stock Market up BIG, DOW crosses 25,000. S&P 500 over 3000. States should open up ASAP. The Transition to Greatness has started, ahead of schedule. There will be ups and downs, but next year will be one of the best ever!

Agregó: “Una persona perdida por este virus invisible es demasiado, debió haberse detenido en su origen, China, pero actué muy rápido y tomé las decisiones correctas. Muchos de los políticos actuales que se quejan pensaron, en ese momento, que me estaba moviendo demasiado rápido, como la Loca Nancy”.

El mensaje de Trump a los estados para reabrir su economía llega justo cuando el número de muertos por el coronavirus sen Estados Unidos se acerca a los 100,000, y después de que la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un “segundo pico” en la pandemia y de que se viralizaran videos de algunos estadounidenses ignorando las pautas de distanciamiento social durante el fin de semana, reseñó ABC News.

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020