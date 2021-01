Trump estalla contra Pence tras su acción en el Congreso a favor de Biden

El presidente envió un fuerte mensaje para su ‘compañero’

Todo esto en medio de la crisis que se desató en el capitolio cuando seguidores de Trump ingresaron

Trump estalla contra Pence tras su acción en el Congreso a favor de Biden. Pence desafió el miércoles al presidente Donald Trump, al afirmar que no tiene autoridad para rechazar los votos electorales que darán la Presidencia a Joe Biden el 20 de enero.

Entonces, el presidente Trump no tardó en reaccionar: “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!”, escribió en Twitter.

Minutos más tarde Pence tomó su propio Twitter para escribir: “La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley”.

En otro tuit Pence, el todavía vicepresidente de Donald Trump, agregó: “La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio”.

En un comunicado emitido minutos antes de la ceremonia que Pence deberá presidir y en la que se proclamarán los votos de cada estado, el vicepresidente habló. “Es mi juicio considerado que mi juramento de proteger y defender de la Constitución me impide asumir la autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contar y cuáles no”, dijo. Además, el presidente de los Estados Unidos envió un mensaje a sus seguidores en el Capitolio quienes provocaron el cierre y la detención del proceso de certificación de Biden.

“Por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Manténganse en paz!”, agregó el presidente en otro tuit.

Miles de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, indica Efe. Esto generó choques con la policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores realizan la validación formal del resultado de las elecciones de 2020.