El presidente Donald Trump incitó a varios estados “demócratas” a levantar las restricciones por la pandemia del coronavirus.

El presidente Donald Trump utilizó, como de costumbre, su cuenta de Twitter para hacer los llamados a los estados.

Algunos gobernadores dejaron en claro que no están listos para romper la hoja de ruta que había propuesto el presidente.

Un día después de establecer una hoja de ruta para revivir gradualmente la actividad económica, el presidente Donald Trump instó a sus partidarios a “LIBERAR” tres estados liderados por gobernadores demócratas, alentando las protestas contra las restricciones de quedarse en casa destinadas a contener el coronavirus.

El presidente recurrió a Twitter con el tipo de retórica que algunos de sus partidarios han utilizado para exigir el levantamiento de las órdenes que han dejado sin trabajo a millones de estadounidenses.

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

“LIBERAR MINNESOTA!” “¡LIBERAR MICHIGAN!” “LIBERAR VIRGINIA”, dijo Trump en una tormenta de tweets en la que también arremetió contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por criticar la respuesta federal. Cuomo “debería pasar más tiempo” haciendo “y menos tiempo” quejándose”, dijo, y agregó: “¡Menos conversación y más acción!”

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

En respuesta a las súplicas de algunos gobernadores de ayuda para acelerar las pruebas del coronavirus, Trump les impuso la carga, tuiteando: “¡Los Estados tienen que intensificar sus PRUEBAS!”

LIBERATE MINNESOTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

El jueves, el presidente detalló un conjunto de pautas de tres pasos para aliviar metódicamente las restricciones durante un período de varias semanas en lugares que tienen pruebas sólidas y están viendo una disminución en los casos de COVID-19.

Pero algunos gobernadores dejaron en claro que no están listos para romper la hoja de ruta, diciendo que necesitan urgentemente la ayuda de Washington para ampliar las pruebas.

Cuomo, cuyo estado es el punto caliente más letal en la nación y todavía está viendo más de 600 muertes por día, acusó al gobierno federal de “pasar el dinero sin pasar los dólares”.

“El gobierno federal no puede limpiarse las manos y decir: ‘Oh, los estados son responsables de las pruebas’. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo sin ayuda federal”, dijo el gobernador.

Muchos estadounidenses, especialmente en áreas rurales y otras partes del país que no han visto brotes importantes, han instado a los gobernadores a reabrir sus economías.

Los manifestantes han salido a las calles de Ohio, Texas, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia y Michigan, donde más de 3.000 se presentaron en lo que parecía una de las manifestaciones del presidente, con sombreros MAGA y banderas de Trump.

Las protestas han reunido a grupos de pequeños gobiernos, defensores contra las vacunas, defensores de los derechos de armas y partidarios de causas de derecha.