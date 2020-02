El presidente Donald Trump, se volvió a meter con la estatura del exalcalde de Nueva York y candidato en las primarias demócratas, Mike Bloomberg, quien a su vez lo tildó de “payaso chiflado de carnaval”, un nuevo rifirrafe que sitúa a Bloomberg en el demócrata con el que Trump más rivaliza, informa EFE.

En su uso desenfrenado de Twitter, Trump aseguró este miércoles en un mensaje: “Mini Mike es una masa de energía muerta de metro y medio que no quiere estar en el escenario del debate con estos políticos profesionales”.

.@realDonaldTrump – we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.

I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020