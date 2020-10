Trump dijo el domingo que ya no tiene el coronavirus y afirmó que ahora es “inmune” a la enfermedad.

El presidente anunció que retomará pronto la agenda de su campaña electoral.

Todavía no hay confirmación de que Trump haya resultado negativo para el virus.

Trump anunció que retomará pronto la agenda de su campaña electoral, cuyos últimos eventos tuvieron que ser suspendidos o modificados tras haber dado positivo por coronavirus.

“Sí, y no solo eso, parece que soy inmune, así que puedo salir de un sótano. Lo que habría hecho de todos modos”, dijo Trump en respuesta a una pregunta de la presentadora de Fox News, María Bartiromo, sobre si la nota de su médico indica que ya no tiene el coronavirus.

Sin embargo, a pesar del anuncio del presidente y el reporte de su médico sobre su estado de salud, todavía no hay confirmación de que Trump haya resultado negativo para el virus.

“El presidente está en muy buena forma para luchar contra las batallas”, añadió Trump. “Le he dado un golpe a este horrible virus de China… Pasé la prueba más alta, los más altos estándares, y estoy en gran forma. Y tengo que decirles que me siento fantásticamente. Realmente me siento bien”, dijo al programa ‘Sunday Morning Futures’.

Trump hizo estos comentarios el día después de su primera aparición pública, en la Casa Blanca, desde que se le diagnosticó el coronavirus el sábado.

En la entrevista a Fox News, el presidente también abordó las críticas a su evento del sábado.

“Los médicos de la Casa Blanca son los mejores. Dijeron que estaban totalmente libres de propagarse, no hay propagación”, dijo Trump, añadiendo que estaba en el balcón de la Casa Blanca para su evento del sábado.

Hubo algunas máscaras en el evento, pero muy poca distancia social entre los asistentes.