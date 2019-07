Página

1 de 4

El Departamento de Justicia decidió reorganizar el equipo legal que buscará la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020.

Trump dijo la semana pasada que sopesaba “muy seriamente” emitir una orden ejecutiva para incluir la pregunta en el formulario.

El gobierno ha comenzado la impresión de los cuestionarios del censo sin esa interrogante.

La administración del presidente Donald Trump ha decidido reorganizar el equipo legal que buscará la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, pero no facilitó detalles sobre el porqué del cambio.

La decisión fue anunciada el domingo, días después de que el Departamento de Justicia prometiera ir tras una opción legal para incluir la pregunta en el censo de 2020. El gobierno del presidente Trump ha enfrentado numerosos obstáculos para conseguirlo, incluido un fallo de la Corte Suprema que la bloqueó, al menos temporalmente.

Trump dijo la semana pasada que sopesaba “muy seriamente” emitir una orden ejecutiva para incluir la pregunta en el formulario. El gobierno ha comenzado la impresión de los cuestionarios del censo sin esa interrogante.

El Departamento de Justicia tiene previsto presentar el lunes los escritos correspondientes ante tribunales para avisar sobre su nuevo equipo de abogados.

“Desde el inicio de estos casos, los abogados que representan a Estados Unidos han dedicado incalculables horas a la defensa del Departamento de Comercio y han mostrado en forma congruente el más alto profesionalismo, integridad, y competencia dentro y fuera de la corte”, afirmó la portavoz Kerri Kupe, del Departamento de Justicia, en un comunicado.

Una portavoz del departamento declinó hacer declaraciones cuando le preguntaron si el secretario de Justicia, William Barr, había dispuesto el cambio.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo a The Associated Press que el nuevo equipo consistiría de abogados de carrera y designados políticamente. James Burnham, un abogado de alto rango en la división civil del departamento, ya no encabezará al equipo jurídico, dijo el funcionario, que solicitó el anonimato para hacer declaraciones a la AP antes de la presentación de los documentos ante tribunales.