Asistentes a reunión comunitaria dejan en ridículo a Trump.

Donald Trump decidió aparecer para un especial de 90 minutos en el ayuntamiento en Pensilvania antes del debate con Joe Biden.

Los asistentes le hicieron preguntas “calientes” y sus respuestas dejaron al público perplejo.

Estados Unidos está expectante por el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden dentro de dos semanas. Pero Trump decidió adelantar su “jugada electoral” y presentarse para un especial de 90 minutos, patrocinado por ABC News, en Pensilvania.

El presentador jefe de ABC News, George Stephanopoulos, presentó el evento “20/20” – ‘El presidente y el pueblo’ – desde el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia.

Pero no sucedió lo que el presidente esperaba, al parecer, o para lo que estaba preparado. En este evento había personas que no necesariamente son partidarios de Trump, y les dieron la oportunidad a estos votantes no comprometidos de que hicieran preguntas al presidente.

Y lo hicieron, ¡vaya que si lo hicieron! Lo “acribillaron” con temas “calientes” que afectan la realidad del día a día de todos los ciudadanos, cosas como la pandemia de COVID-19, la economía y el racismo.

¿Y qué contestó el mandatario? Sus respuestas lo dejaron en ridículo y a los asistentes… perplejos. Un votante le preguntó a Trump por qué había minimizado la pandemia después de que se filtraran grabaciones de audio de entrevistas con Bob Woodward que demostraron que lo dijo en un intento de no causar pánico.

Pero aunque existen los audios, Trump lo negó. “No le resté importancia. En realidad, de muchas maneras, lo aproveché en términos de acción. Mi acción fue muy fuerte”, dijo Trump.

“Sí, porque lo que hice fue: con China, puse una prohibición; con Europa, puse una prohibición y hubiéramos perdido a miles de personas más si no hubiera puesto la prohibición. Así que eso se llamó ‘acción’, no con palabras, sino con hechos”, añadió el presidente.

Cuando lo interrogaron sobre el plan de salud, dijo que llegaría pronto. “No vamos a dañar las condiciones preexistentes y, de hecho, todo lo contrario”, dijo Trump. “Vamos a hacer un plan de atención médica con mucha fuerza y ​​proteger a las personas con condiciones preexistentes”.

Pero eso no fue todo. Había una “perlita” más esperando por el mandatario.