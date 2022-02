Hasta ahora solo los dirigentes de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba se han puesto de lado de Putin en esta crisis, mientras que el resto del mundo occidental ha condenado la intervención y amenazado con sanciones nunca vistas a Rusia si no cesa en su agresión a Ucrania. El 22 de febrero, en un comunicado, Trump dijo que si se hubiera “manejado adecuadamente”, no habría habido absolutamente ninguna razón para la situación en Ucrania.

“Lo que salió mal es un candidato que no debería estar allí y un hombre que no tiene idea de lo que está haciendo. “Putin ahora dice: ‘Es independiente’, una gran parte de Ucrania. Dije: ‘¿Qué tan inteligente es eso?’ Y va a entrar allí (a las regiones separatistas) y ser un pacificador. Esa es la fuerza de paz más fuerte Podríamos usar eso en nuestra frontera sur”, informó la Agencia Reforma.

Las acciones rusas podrían dañar a la economía global

Guterres pidió más tarde al mandatario ruso que retire sus tropas y agregó: “En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no solo devastadoras para Ucrania, no solo trágicas para la Federación Rusia, sino con un impacto que no podemos prever siquiera en relación con las consecuencias para la economía global”, compartió la agencia de AP.

Una guerra podría causar decesos y desplazamientos y la gente perderá la esperanza en el futuro, añadió apuntando que las acciones rusas podrían dañar a la economía global. "Lo que está claro para mi es que esta guerra no tiene ningún sentido", afirmó Guterres, destacando que viola la Carta de la ONU y que, si no se detiene, causará un nivel de sufrimiento nunca visto en Europa desde al menos la crisis de los Balcanes en la década de 1990.