Trump elecciones. El presidente de EE.UU. respondió a la pregunta que muchos se hacen: ¿qué hará si pierde las elecciones de noviembre?

La respuesta de Trump sorprende a muchos, ya que ha crecido la preocupación por que el presidente no acepte los resultados

También Trump ha hecho entender que habría fraude electores si los estados solo permiten el voto por correo

Trump elecciones. El presidente Donald Trump dijo que dejará la Casa Blanca de manera pacífica si pierde las elecciones presidenciales de noviembre, en un claro mensaje en el que aborda las preocupaciones de que trataría de mantener el poder después de una derrota.

“Ciertamente, si no gano, no gano”, dijo en una entrevista transmitida el viernes por la cadena de noticias Fox News de la que se hizo eco The Hill. Agregó que si pierde “seguiría, haría otras cosas”.

Trump nunca dio ninguna indicación de que desafiaría los resultados de una elección que lo mostrara perder ante el ex vicepresidente Joe Biden, aunque sus comentarios del viernes parecen ser los primeros comentarios públicos que ha hecho sobre el tema.

Sin embargo, Trump aún sostuvo que “sería algo muy malo para nuestro país” si pierde las elecciones.

¿Está preparado EE.UU para que Trump rechace su derrota electoral?

¿Trump es capaz de desafiar el sistema constitucional de EE.UU. no aceptando una derrota electoral? Esa es la pregunta que trata de responder Lawrence Douglas, profesor de Derecho y Pensamiento Social de la Universidad de Amherst (Massachussets), en su libro “¿Se atreverá? Trump y el inminente colapso electoral de 2020”.

Douglas plantea en su ensayo un escenario de crisis constitucional para la que Estados Unidos no está preparado porque las leyes, asegura en una entrevista con Efe, “asumen” que los líderes acatarán las normas y concederán la derrota.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra el voto por correo por miedo a que esta opción le perjudique e insiste, sin pruebas, en que puede provocar un fraude electoral. Ya en 2016, en uno de los debates presidenciales contra la ex-candidata demócrata Hillary Clinton, Trump no se comprometió a aceptar el resultado si perdía.

Ahora, ya como titular del despacho Oval, empiezan a plantearse dudas sobre qué ocurriría si Trump no coopera en una hipotética transición de poderes. Para ello también se prepara un grupo de legisladores, casi todos demócratas aunque con algún republicano, cuyo objetivo es plantear las peores situaciones posibles, temerosos de que Trump intente alterar la campaña antes, durante y después de las elecciones. El profesor Lawrence Douglas analiza en una entrevista con EFE qué puede deparar el futuro tras las elecciones de noviembre a partir de su nuevo libro.

Pregunta: ¿Un escenario en el que Trump no acepta el resultado es posible?

Respuesta: Creo que es muy real. No he escrito un “thriller” político. No me estoy imaginando que Trump vaya a hacer una barricada en el despacho Oval con agentes del servicio secreto. Lo que imagino es cómo el presidente podría desafiar o disputar una derrota electoral en noviembre. Y creo que las posibilidades de que eso pase son muy grandes.

P: ¿Por qué?

R: En las últimas semanas Trump ha atacado de forma muy agresiva la validez del voto por correo. Millones de estadounidense utilizarán este sistema en noviembre por miedo a la pandemia. ¿Por qué lo ataca de forma tan agresiva? Porque suele ser utilizado en áreas urbanas abrumadoramente demócratas. Así que plantando la semilla de que estos votos pueden ser fraudulentos, lo que hace es establecer un pretexto para explicar por qué ha perdido las elecciones. Y si eso pasa, estaríamos inmersos potencialmente en una situación bastante volátil.

