“Las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror que tuvo lugar. Absolutamente nada”, afirmó Trump durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que se celebra en Houston, en el estado Texas, a pocas millas de Uvalde y a tan solo tres días de la tragedia.

Critica al gobernador de Texas Greg Abbot

Miles de personas se concentraron este viernes en los alrededores del centro de convenciones de Houston, para protestar contra la celebración de la conferencia anual de la NRA, que mantuvo el evento a pesar de los numerosos llamamientos para que se cancelara tras la masacre.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este viernes que finalmente no participaría en la conferencia, aunque sí proyectaría un mensaje grabado. “Me siento honrado de estar aquí en el gran estado de Texas con los maravillosos patriotas de la NRA. Y a diferencia de algunos, no los decepcioné al no presentarme”, dijo Trump sobre el gobernador. Archivado como: Trump NRA.