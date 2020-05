El presidente Donald Trump dijo que envió tropas de la Guardia Nacional a Minneapolis para controlar el caos generado por el asesinato del afroamericano George Floyd en custodia policial.

“La Guardia Nacional fue liberada en Minneapolis para hacer el trabajo que el alcalde demócrata no pudo hacer. Debería haberse usado hace 2 días y no habría habido daños y la sede de la policía no habría sido tomada y arruinada. Gran trabajo de la Guardia Nacional. ¡No son juegos!”, escribió Trump en su cuenta en Twitter poco después de las 10.00 de la noche de este sábado.

Más temprano el sábado, según reseñó Fox News, el presidente Trump prometió detener la “violencia de la mafia”, ya que condenó los disturbios que han estallado tras las protestas en todo el país por el homicidio de George Floyd bajo custodia policial a principios de esta semana en Minneapolis.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020