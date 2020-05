La compañía Trump Miami Resorts Management notificó a las autoridades de Florida el despido definitivo de 250 trabajadores del complejo hotelero y golfístico que posee en Doral (Miami-Dade), según costa en los registros oficiales, reseñó la agencia Efe.

Los 250 despedidos forman parte de un grupo de 560 a los que la empresa del presidente Donald Trump suspendió temporalmente de empleo y sueldo en marzo, cuando empezaron las primeras medidas de confinamiento y cierre de negocios debido al COVID-19.

Furloughs becoming layoffs at Trump resort in South Florida https://t.co/2PCLNmA3V8

— WESH 2 News (@WESH) May 21, 2020