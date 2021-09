Trump demandó a su sobrina y al New York Times por $100 millones

La demanda afirmó que Mary Trump y tres reporteros del New York Times, Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner, estaban involucrados en lo que calificaron como un “complot insidioso” y una “cruzada extensa” para obtener los impuestos del expresidente Donald Trump.

NBC News reportó que el expresidente Donald Trump demandó el martes por 100 millones de dólares a su sobrina, Mary Trump, y al New York Times, alegando que conspiraron para obtener sus declaraciones de impuestos para publicar la historia sobre sus finanzas no reveladas con la que el diario terminó ganando el premio Pulitzer.

¿Es una venganza? A la ya conocida historia problemática entre el expresidente Donald Trump y su sobrina Mary Trump se sumó ahora un nuevo capítulo luego de que la demandó, al igual que al periódico New York Times, por nada más y nada menos que 100 millones de dólares.

Mary Trump ha dicho que liberó las declaraciones de impuestos de Trump al The New York Times en su libro más vendido de 2020 sobre su tío, titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, y en entrevistas con los medios, que mencionó la demanda. En el libro, la hija del hermano de Trump, Fred Jr., mostró un “retrato autoritario de Donald J. Trump y la familia tóxica que lo creó”.

The New York Times dijo en un comunicado que planea impugnar la demanda. “La cobertura del Times de los impuestos de Donald Trump ayudó a informar a los ciudadanos a través de informes meticulosos sobre un tema de interés público primordial”, aseveró Danielle Rhoades Ha, portavoz del periódico. “Esta demanda es un intento de silenciar a las organizaciones de noticias independientes y planeamos defendernos enérgicamente de ella”.

El documento de la demanda, que contiene 27 páginas, alegó que el reportero “buscó implacablemente a su sobrina… y la convenció de contrabandear los registros de la oficina de su abogado y entregárselos a The Times” para crear su polémico reportaje

¿Fin del matrimonio de Donald Trump y Melania? Exsecretario ha tachado de “despreciables” los rumores

En medio de las especulaciones que apuntan al fin del matrimonio de Donald Trump y Melania, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha tachado de “despreciables” los rumores y afirma que son utilizados de “menospreciar” al expresidente.

“Creo que los informes son absolutamente aborrecibles y repugnantes. Los he visto juntos durante seis años. No tengo ninguna idea de su relación personal, pero ver a la gente especular sobre el estado de su matrimonio es absolutamente deplorable y despreciable”, dijo Spicer días atrás a The Sun.