“Su misión está guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado al que considera un oponente político”, escribieron los abogados del ex presidente en la demanda.

¿Quién pagará las consecuencias? El expresidente Donald Trump demandó el lunes a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en busca de poner fin a su investigación civil de larga duración sobre sus prácticas comerciales, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La noticia de la demanda presentada en un tribunal federal de Albany fue informada por primera vez por The New York Times. James ha pasado más de dos años analizando si la empresa de Trump, la Organización Trump, engañó a los bancos o funcionarios fiscales sobre el valor de los activos inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.

Es poco probable que los abogados de Trump permitan su destitución a menos que estén seguros de que su testimonio no podría usarse en su contra en un caso penal. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo una investigación criminal paralela sobre los tratos comerciales de Trump.

Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía eludieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a los ejecutivos. Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con acusaciones hechas en informes de noticias y por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.

La oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales como parte de la investigación civil por registros relacionados con la propiedad de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió por colocar tierras en un fideicomiso de conservación.

