El presidente Donald Trump deja conferencia de prensa sobre coronavirus, luego de que no le gustaron las preguntas que le hizo la reportera de CBS, Weijia Jiang.

Visiblemente molesto ante la insistencia de ambas mujeres periodistas, el presidente terminó abruptamente su conferencia de prensa desde el jardín de la Casa Blanca.

De acuerdo con el Huffington Post, en los momentos finales de su sesión informativa, en la que el presidente reportó la eficacia de Estados Unidos al realizar pruebas de coronavirus, Trump le dio la palabra a la periodista de CBS News Weijia Jiang.

La reportera asiático-estadounidense le preguntó a Trump por qué a menudo afirmaba que Estados Unidos “estaba mucho mejor que cualquier otro país en lo que respecta a las pruebas” y lo enmarcaba como una ” competencia mundial ”cuando tantos estadounidenses aún están muriendo.

“Bueno, están muriendo en todas partes del mundo. Y tal vez esa sea una pregunta que debería hacerle a China”, le dijo Trump a Weijia Jiang, quien es de ascendencia asiática y nació en China.

“No me pregunte. Haga esa pregunta a China, ¿de acuerdo? Cuando haces esa pregunta, puedes obtener una respuesta muy inusual”.

Trump luego llamó a otra reportera, Kaitlan Collins de CNN, quien decidió aguantar su pregunta para dejar que Weijia Jiang hiciera una pregunta de seguimiento: “¿Por qué me dice eso específicamente?”.

“Se lo estoy diciendo”, respondió Trump. “No se lo digo específicamente a nadie. Se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable”.

“Esa no es una pregunta desagradable”, dijo Jiang. “¿Por qué eso importa?”.

Luego, aparentemente castigando a Kaitlan Collins por darle tiempo a Jiang, Trump se negó a dejar que Collins contestara su pregunta y llamó a otra persona.

“Tengo dos preguntas”, dijo Collins.

“No, está bien”, respondió Trump.

“Pero me ha señalado”, dijo Collins. “Tengo dos preguntas, señor presidente. Usted me llamó”.

“Lo hice”, dijo Trump. “Y no respondiste, y ahora estoy llamando a la joven de atrás”.

“Solo quería dejar que mi colega terminara”, explicó Collins. “¿Pero puedo hacerle una pregunta?”.

“El siguiente, por favor”, dijo Trump, hablando a pesar de que Kaitlan Collins intentaba hacerle su pregunta.

Pero antes de pasar al siguiente reportero, Trump terminó abruptamente la sesión informativa y salió del escenario instalado sobre el jardín.

“Damas y caballeros, muchas gracias”, dijo antes de abandonar el Jardín de las Rosas.

