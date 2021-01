Donald Trump dejó la Casa Blanca por última vez como presidente de EE. UU.

Donald Trump agitó el puño y saludó con la mano al dejar la Casa Blanca por última vez como presidente de Estados Unidos el miércoles por la mañana, dejando un legado de caos y tumulto y una nación amargamente dividida.

Trump salió del edificio y cruzó el jardín sur para abordar el Marine One, informó The Associated Press.

“Ha sido un gran honor, el honor de toda una vida. La gente más grandiosa del mundo, el hogar más grandioso del mundo”, dijo Trump a los reporteros antes de dirigirse al Marine One, con los rotores zumbando, en South Lawn.

“Amamos al pueblo estadounidense y, nuevamente, ha sido algo muy especial. Y solo quiero despedirme, pero espero que no sea un adiós a largo plazo. Nos volveremos a ver”, agregó.

Trump ahora se dirige a la Base Conjunta Andrews en los suburbios de Maryland, donde tendrá una despedida militar. Se ha colocado una alfombra roja en la pista para que Trump camine mientras aborda el avión. Cuatro cañones del ejército de EE. UU. están configurados para un saludo de 21 cañones.

Trump luego volará a Florida, donde permanecerá en Mar-a-Lago. El exmandatario se va de Washington pocas horas antes de que Joe Biden preste juramento como el 46 ° presidente.

Trump sale de la oficina acusado dos veces, con millones más sin trabajo y 400.000 muertos por el coronavirus. Los republicanos bajo su vigilancia perdieron la presidencia y ambas cámaras del Congreso.

Será recordado para siempre por el último gran acto de su presidencia: incitar a una insurrección en el Capitolio que dejó cinco muertos, incluido un oficial de policía del Capitolio, y horrorizó a la nación.