El presidente Donald Trump se burló el lunes de los gobernadores de Estados Unidos refiriéndose a ellos como “débiles” y exigió medidas duras contra los manifestantes tras otra noche de protestas violentas en docenas de ciudades estadounidenses, reseñó The Associated Press.

Trump habló con los gobernadores a través de una videoconferencia con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de seguridad nacional, y les dijo a los líderes locales que “tienen que ser mucho más duros” en medio de las protestas a nivel nacional y criticó sus respuestas.

Trump told US governors in a meeting today that they need to "dominate" violent protesters. "Most of you are weak," he said. https://t.co/PZ8sNH2UOT

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 1, 2020