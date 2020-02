El presidente Donald Trump intentó vincular el brote de coronavirus con las políticas de inmigración demócratas, calificando los ataques demócratas sobre su manejo de la crisis como un ‘nuevo engaño’, reseñó The Guardian.

El mandatario ofreció un discurso en Carolina del Sur, la noche antes de la primaria demócrata crucial del estado.

En un mitin ofrecido en North Charleston, Trump defendió el manejo del brote por parte de su administración acusando a los demócratas de haber “politizado el coronavirus” y señaló que era parte de “su nuevo engaño” después de la investigación en su contra y el juicio político.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para evitar que la infección y los portadores de la infección ingresen al país. No tenemos otra opción”, indicó Trump en el Coliseum and Performing Arts Center.

Trump accuses Democrats of politicizing the coronavirus, calling criticism of his handling of the outbreak their ‘new hoax’ https://t.co/7bRLn0RMsW pic.twitter.com/kpOUch5dxG

“Ya sea del virus del que estamos hablando, o de muchas otras amenazas para la salud pública, la política demócrata de fronteras abiertas es una amenaza directa para la salud y el bienestar de todos los estadounidenses”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, Trump no pudo citar ninguna evidencia que pudiera vincular el virus con la migración en la frontera sur, donde se ha centrado gran parte de su política de línea dura contra la inmigración.

El primer caso de coronavirus en los EE. UU. sin origen conocido fue diagnosticado en el norte de California el miércoles por la noche, a cientos de millas de la frontera.

Otros casos similares en California y Oregón fueron confirmados el viernes.

Los comentarios de Trump se producen cuando su administración se movilizó luego de establecer una persona clave que pudiera coordinar la respuesta del país al brote.

El pasado miércoles, Trump dijo que el vicepresidente Mike Pence lideraría la respuesta de la administración.

Más tarde, Pence dijo que había elegido a la Dra. Deborah L Birx, quien dirige los esfuerzos del país para combatir el VIH y el SIDA, como la más indicada para dirigir el manejo al coronavirus en EE. UU. Alex Azar, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, también está asumiendo un papel de liderazgo.

La administración ha enfrentado críticas significativas por su manejo del coronavirus, ya que los demócratas señalan recortes en los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) bajo el liderazgo de Trump.

Trump last night: coronavirus is a hoax; and his supporters should dishonestly vote in the Democratic primary for his weakest opponent, Sanders. Trump is dangerous to our public health and our civic health. South Carolinians: Please select a Democratic nominee who can defeat him.

— Bill Kristol (@BillKristol) February 29, 2020