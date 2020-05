El presidente Donald trump celebró este lunes los números de coronavirus en el país asegurando que “se ven mucho mejor, disminuyendo en casi todas partes.

“Los números de coronavirus se ven mucho mejor, disminuyendo en casi todas partes. ¡Se están haciendo grandes progresos!” indicó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Coronavirus numbers are looking MUCH better, going down almost everywhere. Big progress being made!

De igual forma, aprovechó la oportunidad para criticar a los medios que a su juicio promueven las noticias falsas. “¡Son una desgracia para América!”, indicó.

Donald Trump rara vez deja pasar la oportunidad de lanzar todo tipo de acusaciones, verdaderas y falsas.

Great credit being given for our Coronavirus response, except in the Fake News. They are a disgrace to America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2020