El mensaje de Trump en su convención: Biden es “aún más inaceptable” que yo

El mandatario pidió la concesión de un segundo mandato para “salvar” a Estados Unidos de los peligros de izquierda

En el plano migratorio, Trump prometió que los inmigrantes sin papeles no tendrán acceso a “los seguros médicos federales”

El presidente Donald Trump ha usado la convención republicana para intentar persuadir a los estadounidenses de que el exvicepresidente Joe Biden es “aún más inaceptable” que él, de acuerdo con la agencia Efe.

Durante su discurso, Trump intentó convencer a ciertos votantes en estados clave de quedarse en casa el 3 de noviembre.

Las cuatro noches de Convención Nacional Republicana han dibujado un escenario casi apocalíptico si Biden gana las elecciones de noviembre, según el cual Estados Unidos se convertiría en un país socialista, radical e inseguro, con un presidente desconectado de los intereses de los estadounidenses de a pie.

Trump arremetió contra Joe Biden al catalogarlo como un desventurado político de carrera que pondría en peligro la seguridad de los estadounidenses, al aceptar la nominación de su partido desde un enorme escenario instalado en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Asimismo, el presidente pidió la concesión de un segundo mandato para “salvar” a Estados Unidos de un Partido Demócrata que describió como un “movimiento radical” y “socialista” cuyo candidato presidencial “destruiría” el sueño americano.

“Estas son las elecciones más importantes de la historia de este país”, subrayó el mandatario en su discurso, pronunciado en el jardín sur de la Casa Blanca ante alrededor de 1.500 personas sentadas en sillas sin separación ni apenas mascarillas.

“Estas elecciones decidirán si salvamos el sueño americano o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro querido destino (…). Si le dan la oportunidad, Joe Biden será el destructor de la grandeza estadounidense”, añadió.

Al tiempo que el COVID-19 cobra la vida de unos 1.000 estadounidenses diariamente, Trump desafió las directrices de su propio gobierno en el combate al coronavirus para ofrecer un discurso por más de una hora ante una multitud que en gran medida no portaba mascarillas, según reseñó The Associated Press.