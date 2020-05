Trump “contento” de ver que Kim Jong-un “está de vuelta y bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que está “contento” de ver que el líder norcoreano, Kim Jong-un, está “de vuelta y bien” después de varios días de rumores sobre su supuesta enfermedad o muerte.

“Yo, por lo menos, estoy contento de ver que está de vuelta, ¡y (que está) bien!”, escribió Trump en un escueto tuit.

El mandatario citó en su mensaje otro tuit que incluía las fotos oficiales norcoreanas publicadas este sábado, que muestran a Kim en una ceremonia este viernes para dar por finalizada una nueva planta de fertilizantes fosfatados al noreste de Pionyang, informó Efe.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020