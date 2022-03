Aunque el comité no tiene capacidad para presentar cargos criminales, tiene previsto divulgar un informe sobre su investigación, que podría trasladarse al Departamento de Justicia para que evalúe posibles acciones criminales. Archivado como: Trump enfrentaría cargos de conspiración criminal.

¿Vinculan a Trump con un delito federal?

La presentación de 221 páginas marca el esfuerzo más formal del comité para vincular al expresidente con un delito federal, aunque la importancia real de la presentación no está clara. Los legisladores no tienen el poder de presentar cargos penales por su cuenta y solo pueden remitirlos al Departamento de Justicia. El departamento ha estado investigando los disturbios del año pasado, pero no ha dado ninguna indicación de que esté considerando presentar cargos contra Trump.

El comité hizo los reclamos en respuesta a una demanda del asesor de Trump, John Eastman, un abogado y profesor de derecho que estaba consultando con Trump mientras intentaba anular las elecciones. Eastman está tratando de retener documentos del comité, informó The Associated Press.