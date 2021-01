Bowers representó a los ex gobernadores del GOP Mark Sanford y Nikki Haley en audiencias de impeachment y ética en Columbia, la capital del estado.

Allegados al expresidente lo están presionando no solo para defenderse de la acusación sobre su papel como supuesto instigador en la insurrección del Capitolio , el 6 de enero, sino también para utilizar el juicio de impeachment como una oportunidad para volver a esgrimir sus acusaciones de fraude.

“Estaba complacido, porque ese es sin duda su punto de vista: que es injusto e inconstitucional, y sabe que significa que no hay posibilidad de que sea condenado”, dijo en anonimato a Newsweek un amigo cercano que pasa tiempo con Trump en Mar-a-Lago.

Los abogados de Carolina del Sur dejaron el equipo de defensa en lo que una persona describió como una “decisión mutua”, debido a una diferencia de opiniones sobre cómo llevar la defensa del exmandatario.

Los informantes, que hablaron bajo anonimato, señalaron que en los próximos días se espera que se anuncien las nuevas personalidades que defenderán a Trump, frente al único cargo que se presentó en el Congreso en su contra por “incitar una insurrección”.

El juicio de Trump iniciará en la semana del ocho de febrero. De acuerdo con The Associated Press, partidarios, legisladores y asesores del expresidente mostrarán un ‘frente unido’, al señalar que el juicio es inconstitucional porque Donald Trump ya no es presidente.

En medio del juicio político en el Congreso contra el expresidente Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio el seis de enero, figuras del partido republicano acuden ahora a su casa de Florida para pedirle su apoyo para las elecciones de medio término en 2022, informó Efe.

Medios estadounidenses como Fox News se hicieron eco este viernes de la reunión que el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sostuvo con Trump en su mansión Mar-a-Lago.

