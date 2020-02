Trump, amante de la carne, es recibido con comida vegetariana en la India

El presidente Donald Trump es un amante de la carne pero en su visita a la India sus comidas serán vegetarianas.

Trump ha sido recibido con mucho entusiasmo por las autoridades y el pueblo de la India, según medios.

Pero el presidente no será complacido con sus comidas favoritas, la carne, sino con delicias vegetarianas locales.

El presidente Donald Trump y su esposa Melania, la primera dama, ya están en la India, en una visita oficial de dos días, durante la cual han sido recibidos con manifiesta emoción por parte de las autoridades y el pueblo indio; sin embargo, los visitantes no serán complacidos en todo, en particular el mandatario.

Modi is a devoted vegetarian & plans to serve vegetarian food to President Trump, according to people familiar with the planning. Trump will sit for several meals while he's in India, including a lunch and a formal banquet.

Es que Trump, un empedernido amante de la carne, deberá degustar platillos locales vegetarianos, ya sea en desayunos, meriendas y cenas, debido a las costumbres de los habitantes de las ciudades donde estará, quienes en su mayoría no comen carne e incluso es algo muy mal visto por ellos, por lo que no la comen en público, de acuerdo con Newsweek.

Según la publicación, el estadounidense empezará sus días de visita (lunes y martes) con un desayuno totalmente vegetariano, que incluirá un té, y durante las jornadas se le servirá de merienda platos vegetarianos locales, como brócoli y samosa de botón de maíz.

Meat-loving Trump may be served all-vegetarian food during his trip to India

Los postres consistirán en kaju katli, que también se conoce como kaju barfi, y literalmente se traduce en rodaja de anacardo. Sin embargo, Trump también tendrá la oportunidad de disfrutar de un favorito estadounidense, ya que también se servirá pastel de manzana, junto con alguna fruta exótica.

Como parte de la visita oficial, el primer ministro Narendra Modi también organizará un banquete formal en el Rashtrapati Bhavan, el palacio presidencial, que se espera que sea totalmente vegetariano, aunque el menú solo se finalizará en el último minuto, reseña Newsweek.

En recorridos anteriores por países de Medio Oriente y Asia, los ayudantes de Trump se habían asegurado de que los platos favoritos del presidente, en particular la carne, estuvieran en los menús, tal como sucedió en Arabia Saudita en 2017, cuando junto a la comida local le sirvieron bistec.

A White House source says he has never seen Trump eat a vegetable. The President's favorite foods are well done steak and Filet O'Fish sandwiches from McDonalds.

No obstante, en pasadas visitas de presidentes de Estados Unidos a la India, las autoridades locales solo sirvieron comida india, totalmente vegetariana. Al expresidente George Bush en 2006 le dieron curry, biryani y mariscos y el expresidente Barack Obama en 2010 y 2015 disfrutó de achari fish tikka, pista murgh, gushtaba y achari paneer.