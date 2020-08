Trump ciudadanía. Dos de los inmigrantes que recibieron la ciudadanía de manos del presidente Trump no sabían que aparecerían en la Convención Republicana

Trump ciudadanía. Dos mujeres que aparecieron en un video de una ceremonia de naturalización que se mostró en la Convención Nacional Republicana el martes por la noche dijeron que no sabían que se emitiría en el evento político.

Sudha Narayanan y Neimat Awadelseid le dijeron a The Wall Street Journal el miércoles que no les importaba aparecer, pero dijeron que no sabían que el video se emitiría en la convención.

También le dijeron al periódico que no sabían hasta minutos antes de la ceremonia, que se llevó a cabo en la Casa Blanca, que asistiría el presidente Trump.

Awadelseid, una inmigrante sudanesa y maestra sustituta, le dijo al Journal que recuerda haber firmado un formulario de comunicado de prensa, pero que no recuerda que le informaron sobre la convención republicana.

Dijo que la ceremonia fue la culminación de muchos años de arduo trabajo y el logro de su sueño de enviar a sus hijos a universidades estadounidenses. Ella le dijo al periódico que ese era su enfoque y dijo que “no es una persona interesada en la política”.

“Estoy emocionada de tener derechos como todos los ciudadanos de los Estados Unidos”, dijo.

También le dijo al periódico que planea votar en noviembre, pero no está segura de qué candidato apoyará para presidente.

Un video de Trump presidiendo la ceremonia de naturalización transmitido la segunda noche de la convención fue inusual y contó como la segunda vez durante la programación de la convención del martes por la noche que Trump apareció en su calidad oficial como presidente, luego de un clip anterior del indulto de Trump a un ladrón de bancos convicto que ahora dirige una organización sin fines de lucro para prisioneros.

El clip también mostró al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, leyendo el juramento de naturalización a los nuevos ciudadanos antes de que Trump tomara el atril para felicitar a las cinco personas.